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В Глазове появился мурал с изображением пары белых лебедей

15:59, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Глазове появился мурал с изображением пары белых лебедей
15:59, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
1291
0
#Глазов\n#уличное искусство\n#фестиваль\n#граффити
Фото: vk.com/konovaloovsn
1291
0

Картина украсила стену дома на улице Энгельса.

Глазов. Удмуртия. В Глазове украсили стену одного из жилых домов. Мурал с изображением двух белых лебедей появился на доме №30 на улице Энгельса. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

Мурал – работа художника из Пермского края Висмута Тляшева – создана в рамках конкурса стрит-арта «Сингурт», который сейчас проходит в Глазове и является одним из направлений фестиваля уличного искусства GLAZOV STREET FEST 2023.

Напомним, ранее в рамках этого проекта живописцы из Самары представили мурал со своим видением традиционных удмуртских символов.

А сейчас художники из Москвы работают на фасаде дома №25 по улице Карла Маркса. До конца июля на стенах Глазова в рамках конкурса появится еще несколько новых арт-объектов.

15:59, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
1291
0
#Глазов\n#уличное искусство\n#фестиваль\n#граффити