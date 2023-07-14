В Глазове появился мурал с изображением пары белых лебедей

Глазов. Удмуртия. В Глазове украсили стену одного из жилых домов. Мурал с изображением двух белых лебедей появился на доме №30 на улице Энгельса. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

Мурал – работа художника из Пермского края Висмута Тляшева – создана в рамках конкурса стрит-арта «Сингурт», который сейчас проходит в Глазове и является одним из направлений фестиваля уличного искусства GLAZOV STREET FEST 2023.

Напомним, ранее в рамках этого проекта живописцы из Самары представили мурал со своим видением традиционных удмуртских символов.

А сейчас художники из Москвы работают на фасаде дома №25 по улице Карла Маркса. До конца июля на стенах Глазова в рамках конкурса появится еще несколько новых арт-объектов.