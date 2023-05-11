В центре села Дебёсы в Удмуртии может появиться «питерский» особняк

Дебёсы. Удмуртия. Двухэтажное каменное здание со шпилем с намёком на классицизм может появиться в центре Дебёс. Об этом сообщил в соцсетях глава района Андрей Иванов.

«Ко мне поступает много обращений по сносу старого здания детской библиотеки. Да, 5 мая, собственником начаты демонтажные работы. В настоящее время они завершены. Но перед этим была проведена большая работа по будущему этого здания», — написал Иванов.

Решением Совета депутатов Дебёсского района от 21 февраля здание было включено в Прогнозный план приватизации. Состоялись торги, в результате которых здание было приобретено Дмитрием Николаевичем Дьяконовым.

«Собственник самостоятельно принимает решение, что строить, но в рамках разрешённого использования земельного участка в этой зоне. В ближайшее время на месте строительства нового здания будет установлен билборд с изображением будущего здания, которое и презентовали на общественных обсуждениях. "Новое здание будет построено в стиле 19 века и впишется в исторический облик центра села Дебёсы", — говорит собственник», — написал Андрей Иванов.

Руководитель Удмуртского регионального отделения ВООПИиК Нина Девятова с иронией оценила предлагаемый проект в комментариях главы Дебёсского района: «Надо было уже проект поамбициознее придумать. Ну, например, старый гостиный двор, который на Ильинке в Москве, или питерский доходный дом. Вот это бы была для Дебёс характерная архитектура!».

На фото ниже — так недавно выглядел перекрёсток в Дебёсах. Новое здание планируют построить на месте снесённого — бледно-голубая двухэтажная постройка в правой части снимка. (Фото: Павел Роготнев).