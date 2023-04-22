Правительство Удмуртии и Росатом заключили новое соглашение о развитии Глазова

Глазов. Удмуртия. Правительство Удмуртии и Росатом продлили соглашение о сотрудничестве в области развития Глазова. Дополнительные налоговые отчисления со стороны Чепецкого механического завода пойдут на финансирование социальных и инфраструктурных проектов в северной столице республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Соглашение о взаимодействии между правительством Удмуртии и госкорпорацией «Росатом» подписали глава региона Александр Бречалов и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Напомним, в состав топливной компании Росатома «ТВЭЛ» входит Чепецкий механический завод, градообразующее предприятие Глазова.

Документом предусматривается новый механизм финансирования развития Глазова. Дополнительные налоговые отчисления со стороны ЧМЗ будут направляться в региональный бюджет. Ранее в течение 10 лет источником перераспределяемых в город средств были налоговые отчисления консолидированной группы налогоплательщиков предприятий Росатома. Однако в связи с изменениями в федеральном законодательстве этот механизм утратил свою силу.

«Сегодня на Чепецком механическом заводе ведутся масштабные работы по расширению мощностей циркониевого, титанового, кальциевого производств, направленные на обеспечение растущих потребностей отечественной промышленности в импортозамещающих продуктах. А значит, бюджетные отчисления будут только увеличиваться. Как и ранее, средства пойдут на финансирование проектов развития Глазова», — подчеркнула президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

«Дальнейшее взаимодействие с топливной компанией ТВЭЛ позволит и дальше усиливать социально-экономическое развитие города. Я благодарен Наталье Владимировне за личную заинтересованность в будущем Глазова и желании совершенствовать и развивать город», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В 2023 году сумма дополнительного финансирования Глазова определена в размере более 200 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию учреждений здравоохранения, образования, содержание дорог и благоустройство территорий.