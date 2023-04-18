Глава Ижевска: пыль от тормозных колодок — причина обилия смёта и грязи на дорогах

Ижевск. Удмуртия. Одна из причин обилия смёта на дорогах Ижевска — пыль от тормозных колодок автотранспорта. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Адам» во вторник, 18 апреля.

В редакцию поступило сообщение от горожанки, которая пожаловалась на множество пыли на дорогах; дама посетовала, что в Москве, например, дороги моют шампунем.

«В Ижевске тоже моем улицы. Шампунь, правда, мы не добавляем. Сейчас самая главная задача, которую мы начали реализовывать с 24 марта — сбор смёта», — поддержал вопрошающую глава Ижевска.

Он напомнил, что смёт вывозят из города, а также чистят дороги с помощью «бродвеев», дорожных пылесосов, поливочной техники. В сутки стараются вывозить порядка 250-300 тонн смёта.

«Образуется он не так, как мы привыкли думать — сыпем много песка. На самом деле, свою «лепту» вносят тормозные колодки автомобилей. А их у нас сотни-сотни тысяч. Разрушаясь от трения, при торможении пыль от самого материала колодочного диска добавляет грязи», — поведал Олег Бекмеметьев.

Он также признал, что газоны привносят грязь: «Многие ижевчане замечают, что их надо своевременно срезать. Этим тоже занимаемся».