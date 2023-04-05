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Часть аттракционов в Летнем саду Ижевска заработают с 8 апреля

14:45, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Часть аттракционов в Летнем саду Ижевска заработают с 8 апреля
14:45, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк\n#аттракционы\n#субботник
Фото: vk.com/parkiizhevska
185
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6 апреля горожане могут помочь привести парк в порядок на субботнике.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 апреля Парк Горького откроется для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте». 

Парк уже готовится к открытию весенне-летнего сезона. 6 апреля в 11:00 команда «Парки Ижевска» проведет в нем большой субботник, в котором также поучаствуют общественники и волонтеры. Присоединиться может каждый желающий.

С 8 апреля Летний сад станет открыт для посетителей. В нем заработает часть аттракционов и зоны фудкорта.

Отмечается, что праздник, посвященный открытию парка, проведут позднее.

Напомним, что сейчас в Ижевске идет месячник по благоустройству города.

14:45, 05 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк\n#аттракционы\n#субботник