Часть аттракционов в Летнем саду Ижевска заработают с 8 апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 апреля Парк Горького откроется для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Парк уже готовится к открытию весенне-летнего сезона. 6 апреля в 11:00 команда «Парки Ижевска» проведет в нем большой субботник, в котором также поучаствуют общественники и волонтеры. Присоединиться может каждый желающий.

С 8 апреля Летний сад станет открыт для посетителей. В нем заработает часть аттракционов и зоны фудкорта.

Отмечается, что праздник, посвященный открытию парка, проведут позднее.

Напомним, что сейчас в Ижевске идет месячник по благоустройству города.