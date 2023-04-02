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3 апреля в Ижевске начинается месячник по благоустройству города

15:35, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
3 апреля в Ижевске начинается месячник по благоустройству города
15:35, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
56
0
#уборка мусора\n#субботник\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
56
0

Общегородские субботники планируется провести 14, 15 и 22 апреля.

Ижевск. Удмуртия. С 3 апреля в Ижевске начинается месячник по благоустройству города, проинформировал своих подписчиков в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.  

Градоначальник просит подключиться к традиционной уборке управляющие компании, владельцев частных территорий и зданий. 14, 15 и 22 апреля на уборку парков, скверов, городских лесов, жилых дворов выйдут горожане.

Сейчас дорожники убирают смёт с дорог и тротуаров с помощью уличных пылесосов «Бродвей» и вручную. За смену вывозят от 200 до 350 тонн смёта. 

 

 

15:35, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
56
0
#уборка мусора\n#субботник\n#Ижевск