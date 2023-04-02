Ижевск. Удмуртия. С 3 апреля в Ижевске начинается месячник по благоустройству города, проинформировал своих подписчиков в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

Градоначальник просит подключиться к традиционной уборке управляющие компании, владельцев частных территорий и зданий. 14, 15 и 22 апреля на уборку парков, скверов, городских лесов, жилых дворов выйдут горожане.

Сейчас дорожники убирают смёт с дорог и тротуаров с помощью уличных пылесосов «Бродвей» и вручную. За смену вывозят от 200 до 350 тонн смёта.