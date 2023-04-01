Зеленые территории Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов во второй половине апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обработка зеленых территорий от клещей и грызунов начнется во второй половине апреля. Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Подрядчик сможет приступить к работам только при среднесуточной температуре не ниже +10 градусов. Также перед акарицидной обработкой и дератизацией травяной покров должен просохнуть от талого снега.

В Ижевске сезонную обработку парков и других зеленых зон проведут 2 раза — весной и ближе к осени. Всего специалисты обработают от клещей 408 га, а от грызунов — почти 250 га.

На территории кладбищ, общей площадью 257,5 га, три раза проведут акарицидную обработку и два раза дератизацию.

В настоящий момент горожанам советуют при посещении лесов, парков и мест захоронений одеваться в светлую непроницаемую одежду и пользоваться репеллентами.

Напомним, что в Удмуртии зафиксированы первые два случая присасывания клещей в этом сезоне.