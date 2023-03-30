Капремонт участка запланирован на 2026 год.
Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска пожаловались на состояние дороги на улице Совхозной. Люди заявляли, что, по их мнению, ремонта там не было уже 35 лет. Глава города Алексей Заметаев встретился с инициативной группой, о чем написал в своих соцсетях.
В 2024 году на улицах Совхозная и Никитина заменят магистральный водопровод. Капремонт дороги и тротуаров там запланирован на 2026 год, но, по возможности, ремонт могут начать на год раньше.
«Договорились, что в ближайшие дни проведу встречу с жителями на улице Совхозной, где все желающие смогут задать свои вопросы», — добавил Алексей Заметаев.