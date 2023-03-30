Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска пожаловались на состояние дороги на улице Совхозной. Люди заявляли, что, по их мнению, ремонта там не было уже 35 лет. Глава города Алексей Заметаев встретился с инициативной группой, о чем написал в своих соцсетях.

В 2024 году на улицах Совхозная и Никитина заменят магистральный водопровод. Капремонт дороги и тротуаров там запланирован на 2026 год, но, по возможности, ремонт могут начать на год раньше.

«Договорились, что в ближайшие дни проведу встречу с жителями на улице Совхозной, где все желающие смогут задать свои вопросы», — добавил Алексей Заметаев.