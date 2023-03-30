Глава Ижевска подвёл итоги социально-экономического развития города

Ижевск. Удмуртия. Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев провёл совещание на тему «Итоги социально-экономического развития Ижевска в 2022 году и задачи на 2023 год». Глава города выступил перед депутатами Городской думы, Госсовета Удмуртии, членами правительства республики, почётными гражданами Ижевска, представителями учреждений образования, здравоохранения и промышленности.

«2022 год прошёл для всех нас под знаком мобилизации. Мобилизации сознания и воли, промышленности и бизнеса, армии и волонтёров. Всех, кому небезразлична судьба Отечества», — так Олег Бекмеметьев начал свой доклад.

Он отметил, что с начала мобилизации за каждой ижевской семьёй были закреплены кураторы, которые на первоначальном этапе помогали семьям бойцов, отправившимся на спецоперацию. Сегодня в Ижевске 46 кураторов.

«Они связываются с банками, социальным фондом, сотрудничают с Минздравом и Минсоцполитики, ищут волонтёров для решения бытовых вопросов семей, помогают организовать свободное время», — отметил глава Ижевска.

Говоря о нынешних тружениках тыла, сохраняется и память о трудовых подвигах ушедших поколений. В 2022 году в городе у Монумента воинской славы открыли стелу «Ижевск – город трудовой доблести».

Олег Бекмеметьев подчеркнул, что, несмотря на санкции, общий объём отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям Ижевска за год вырос на 7,7% и превысил доковидные показатели: 330 млрд рублей в 2019 году, 238 млрд руб. в 2020-м, 333 млрд рублей в 2021 году и 345 млрд за 2022 год.

Средняя зарплата в Ижевске также выросла, теперь она составляет 53,8 тыс. рублей в месяц. Этот показатель выше, чем в Саратове, Пензе, Ульяновске и ряде других городов ПФО.

Более чем на сотню выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса, на две трети выросло число самозанятых в Ижевске. При этом уровень безработицы 0,51%. Это самый низкий показатель за последние 4 года.

Говоря о бюджете, Олег Бекмеметьев рассказал, что собственные доходы Ижевска составили 6,53 млрд руб. — это рост на 14,3% к 2021 году. Собственные расходы составили 6,39 млрд руб. (рост на 2,4%).

В жилищном строительстве наблюдается тенденция к росту индивидуального жилищного строительства. Частных домов сдано за год на 14,5% больше, чем в 2021 году. По нацпроекту «Жильё и городская среда» Ижевск получает субсидии на строительство новых коммуникаций и дорог. За 2022 год вместе с застройщиками городу удалось привлечь более 230 млн рублей в городскую инфраструктуру: это коммунальные сети к домам на улицах Камбарская, Карла Маркса, Ухтомского, 10 лет Октября. Ещё 7 новых проектов по программе «Стимул» будут реализованы в этом году.

Продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ижевске. В 2022 году по нему отремонтировали шесть объектов. Самой долгожданной, по словам Олега Бекмеметьева, стала дорога в микрорайон Медведево. Кроме дорожного покрытия здесь сделали удобный тротуар и современное освещение. При поддержке регионального бюджета сделали самый «проблемный» участок улицы Кирова в районе речки Подборенки, доработали важную артерию Ленинского района – улицу Загородную. За счёт средств городского бюджета выполнили поддерживающий ремонт улицы Ангарной, Славянского шоссе.

По нацпроекту в 2023 году в планах — участки улиц Ленина, 10 лет Октября, Новоажимова, Ярославского, улица Ильфата Закирова и переулок Ястребовский.

«Продолжается проект «Пешеходный Ижевск». Благодаря инициативе наших депутатов он распространился уже на всю республику. Конечно, проект очень востребован, 35 тротуаров мы вместе сделали прошлым летом», — отметил Олег Бекмеметьев.

Из достижений в сфере образования в 2022 году — открытие школы на улице Берша (самой большой в республике) и реконструкция Школы юных лётчиков. В 2023 году продолжение строительства двух школ — в мкрн Столичный и в городке Строителей. Также в этом году в Ижевске начнётся возведение здания коррекционной школы №39.

В числе общих задач на 2023 год глава Ижевска назвал всестороннюю поддержку участников СВО и их семей, привлечение грантов из внебюджетных источников и оперативное реагирование на обращения горожан.

Команду города поблагодарил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.

«Проделана масштабная работа в прошлом году. На будущее поставлены яркие и вполне достижимые планы. Уверен, они будут выполнены, потому что опыт показывает, что команда города на это способна. Она всегда с готовностью встречает новые вызовы, новые задачи. С точки зрения облика города, с точки зрения экономики, социальной поддержки», — отметил Константин Сунцов.