Кроме медведя Гоши, из спячки в Ижевском зоопарке вышли барсуки и ёжик

Ижевск. Удмуртия. С наступлением весны в Ижевском зоопарке животные начинают выходить из спячки. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Ижевского зоопарка.

Напомним, что раньше всех, 10 марта, проснулся бурый медведь Гоша. За ним из спячки вышла одна из ёжиков, а 16 марта бодрствовать стали и барсуки.

В зоопарке рассказали, что все животные чувствуют себя хорошо. Барсуки уже начали свои первые весенние прогулки.

«У Гоши, конечно, первое время было состояние, когда только просыпался, у него еще глазки были сонные, а сейчас неделька прошла, и я думаю, что на этой неделе он уже будет более активен», — пояснили в пресс-службе зоопарка Удмуртии.

Также сотрудники парка отметили, что первым делом из спячки выходят самые юные животные, потому что уже хотят есть. Так и произошло с одной из пяти ёжиков. Проснулась самая маленькая девочка, и она уже очень активно себя ведет, поэтому ее даже пересадили от своих собратьев, чтобы она не разбудила их.

После спячки животных стараются подкармливать витаминами, давать больше овощей и фруктов. Также для развлечения им приносят разные игрушки. А медведю Гоше даже достаточно снега, с которым он играет на улице.

В спячке остались четверо ёжиков и гималайские медведи.

«Пока непонятно, когда проснутся другие животные, главное, что нам понятно, если проснулся Гоша — значит пришла весна», — добавили в пресс-службе зоопарка Удмуртии.