В Глазове оптимизируют работу снегоуборочной техники

Глазов. Удмуртия. Глазов полностью готов к снегоуборочным и противогололедным мероприятиям на предстоящую зиму. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Сергей Коновалов.

Как сообщил градоначальник, подрядчиком по зимнему содержанию дорог определено муниципальное предприятие «ЖКУ». При снегопаде работы по уборке улиц будут начинаться с трех часов ночи: на магистралях и крупных тротуарах применят технику, на посыпку тротуаров песком в основном будут выходить дворники. В случае необходимости, работы организуют в две смены.

В городе создан достаточный запас противогололедных материалов, сообщил Коновалов. При этом власти города не планируют использовать песчано-соляную смесь для обработки общественных пространств. Места отдыха и прогулок горожан будут посыпать либо чистой технической солью, либо гранитной крошкой.

Также глава северной столицы Удмуртии рассказал об оптимизации работы снегоуборочной техники в этом сезоне. «Изменены маршруты очистки города. Сделали две точки погрузки ПСС для исключения холостых пробегов техники. Маршруты «залили» в электронную карту, сделали понятной водителям цветовую кодировку – где они должны идти большой колонной, где распадаться на двойки-тройки, где снова соединяться. Это позволит более качественно контролировать организацию движения и работы техники, списание ГСМ, режим работы водителей», — написал Сергей Коновалов.

Традиционно для обращений горожан будет работать горячая линия по номеру 8-982-790-84-89. По этому телефону глазовчане могут оставлять претензии или заявки, касающиеся снегоуборки, в том числе и через СМС-сообщения.