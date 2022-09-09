Выбросы от электросталеплавильной печи на заводе «Ижсталь» в Ижевске прекратятся в конце 2022 года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в конце 2022 года завод «Ижсталь» перестанет выбрасывать «лисий хвост». Об этом написала пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики в комментариях под постом одного из местных жителей в группе «Злой ижевчанин».

В настоящий момент атмосферу загрязняют неорганизованные выбросы от электросталеплавильной печи ДСП-25 и агрегата ковш-печь АКП-1. Чтобы снизить выбросы, ПАО «Ижсталь» подключит газоотводящий тракт к существующей системе газоочистки.

В настоящий момент на предприятии к системе газоочистки подключают дуговую сталеплавильную печь. Уже выполнены проектные работы, закуплено оборудование и ведется его монтаж. На все работы будет потрачено более 44 млн рублей.

Завершить установку системы газоочистки планируется в 4 квартале 2022 года. После этого выбросы полность прекратятся.