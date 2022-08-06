Проведение массовых мероприятий приостановили в Ижевске у монумента «Навеки с Россией»

Ижевск. Удмуртия. Монумент «Навеки с Россией» в Ижевске оградили из-за аварийного состояния букв на памятнике. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В Ижевске идёт подготовка к реставрации монумента дружбы народов «Навеки с Россией», которая запланирована на 2023 год. В настоящее время разрабатывается проектная документация на выполнение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия», — говорится в сообщении.

В муниципалитете отметили, что специалисты подрядной организации ООО «РЕСТ-СТРОЙ» во время обследования монумента установили аварийное состояние креплений букв, расположенных с южного фасада сооружения.

«Для безопасности людей установлено металлическое ограждение, а также с 5 августа приостановлено проведение массовых мероприятий на площади перед монументом», — подчеркнули в администрации Ижевска.

Напомним, монумент «Навеки с Россией» открыли в 1972 году. В последний раз реставрация памятника проводилась в 2008 году.

Отметим, что площадь вокруг монумента традиционно выделялась властями города для проведения согласованных митингов оппозиции.