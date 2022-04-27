Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

На время репетиций парада Победы в Ижевске перекроют улицу Пушкинскую

17:10, 27 апреля, 2022
Андрей Поносов
На время репетиций парада Победы в Ижевске перекроют улицу Пушкинскую
17:10, 27 апреля, 2022
Андрей Поносов
916
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#ограничение движения\n#парад
Фото: ИА "Сусанин"
916
0

Ограничения для транспорта будут действовать 29 апреля, 5 и 7 мая с 18:30 до 22:00.

Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Пушкинской в Ижевске перекроют на время тренировок участников парада Победы. Временные ограничения для транспорта будут действовать в течение трех дней.

Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», 29 апреля и 5 мая с 18:30 до 22:00 будет запрещено движение транспорта на участке улицы Пушкинская от переулка Широкий до улицы Красногеройской. 7 мая аналогичные ограничения введут на участке от улицы Советской до Кирова.

На время репетиций парада пассажирские автобусы 19 и 26 маршрутов перенаправят на улицу Карла Маркса. Автобусы №28 будут объезжать закрытые участки по улице Удмуртской через улицы Майская и Кирова.

17:10, 27 апреля, 2022
Андрей Поносов
916
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#ограничение движения\n#парад