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В столице Удмуртии 8 марта проведут фестиваль фейерверков

11:35, 01 марта, 2022
Екатерина Сентемова
В столице Удмуртии 8 марта проведут фестиваль фейерверков
11:35, 01 марта, 2022
Екатерина Сентемова
519
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#салют\n#праздники\n#шоу\n#поздравления
Фото: ИА «Сусанин»
519
0

В этот вечер мужчины смогут поздравить своих дам с большого светодиодного экрана.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 марта пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Шоу начнется в 19:00 на набережной городского пруда и на площадке у Монумента «Навеки с Россией». В представлении будут участвовать команды из трёх регионов страны. Их фейерверки будут сопровождаться музыкой, посвященной женщине.

Сейчас идет прием заявок на фестиваль, прислать их можно на почту udm_cak@mail.ru. Финалистов утвердят 5 марта. Победителя выберут зрители после окончания конкурса.

Помимо фейерверков горожане увидят свето-музыкальное шоу и выступление творческих коллективов. А на большом светодиодном экране на площадке у Монумента «Навеки с Россией» будут включать поздравления от мужчин. 

Каждый желающий сможет поздравить свою спутницу. Для того нужно будет выложить свое видеопоздравление в соцсетях с хештегом ВальсЦветов18. Автор, чье видео наберет больше всего лайков, получит билеты на двоих на концерт Владимира Кузьмина 19 марта в Ижевске.

11:35, 01 марта, 2022
Екатерина Сентемова
519
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#салют\n#праздники\n#шоу\n#поздравления