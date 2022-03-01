В столице Удмуртии 8 марта проведут фестиваль фейерверков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 марта пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Шоу начнется в 19:00 на набережной городского пруда и на площадке у Монумента «Навеки с Россией». В представлении будут участвовать команды из трёх регионов страны. Их фейерверки будут сопровождаться музыкой, посвященной женщине.

Сейчас идет прием заявок на фестиваль, прислать их можно на почту udm_cak@mail.ru. Финалистов утвердят 5 марта. Победителя выберут зрители после окончания конкурса.

Помимо фейерверков горожане увидят свето-музыкальное шоу и выступление творческих коллективов. А на большом светодиодном экране на площадке у Монумента «Навеки с Россией» будут включать поздравления от мужчин.

Каждый желающий сможет поздравить свою спутницу. Для того нужно будет выложить свое видеопоздравление в соцсетях с хештегом ВальсЦветов18. Автор, чье видео наберет больше всего лайков, получит билеты на двоих на концерт Владимира Кузьмина 19 марта в Ижевске.