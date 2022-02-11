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Жители Удмуртии могут придумать арт-объект для сквера в Воткинске

13:16, 11 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Жители Удмуртии могут придумать арт-объект для сквера в Воткинске
13:16, 11 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#архитектура\n#конкурс\n#проект\n#современное искусство
Фото: twenty20.com
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Победитель конкурса получит 15 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске устроили конкурс на разработку архитектурно-художественного объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Новый объект может появиться в сквере на улице Юбилейная. Участвовать в конкурсе могут все желающие, в особенности учащиеся общеобразовательных организаций, обучающиеся школ искусств и организаций дополнительного образования, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов.

Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Их нужно прислать на почту drujba11@yandex.ru или kolomeiceva@technovek.ru до 30 июня. В теме обязательно указать «Депутатский конкурс эскизных проектов «Сквер по ул. Юбилейная»». В письме должны присутствовать заявка на участие в конкурсе, эскиз проекта, проекции объекта с размерами, пояснительная записка с описанием проекта. Также для наглядности автор может сделать макет.

Проект будут судить по критериям: концептуальность решения, композиционно-художественная выразительность, сочетание памятника архитектуры с ландшафтом, экономичность проекта и его реализуемость.

По итогу конкурса участников наградят дипломами 1, 2 и 3 степени и призами. Победитель получит главный приз — 15 тыс. рублей, а также его проект может быть реализован в городском сквере. 

Итоги конкурса будут опубликованы в группе «Первый. Южный поселок» в соцсети «ВКонтакте». Узнать подробную информацию и получить бланки на участие можно в приложении.

13:16, 11 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
153
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#архитектура\n#конкурс\n#проект\n#современное искусство