Жители Удмуртии могут придумать символ для Парков Ижевска

По лучшему эскизу создадут ростовую куклу.

Ижевск. Удмуртия. Парки Ижевска решили создать свой талисман. Об этом сообщает пресс-служба сообщества городских общественных пространств.

Чтобы создать символ, который будет олицетворять философию и ценности компании, придавать уникальность, приносить удачу и присутствовать на всех мероприятиях, было решено провести конкурс эскизов.

Лучший рисунок станет основой для ростовой куклы — маскота, образа человека, животного или объекта, приносящего удачу.

Принять участие в конкурсе могут все желающие от профессиональных художников и скульпторов до творческих и активных жителей. Возрастных ограничений также нет.

Сначала участникам нужно придумать оригинального героя на тему, связанную с парками. Персонажем может быть что угодно: животные, растения или мультяшные герои. Далее готовый эскиз нужно будет отправить на электронную почту @gmail.com с пометкой «Конкурс талисман» в формате pdf, jpg или А4. В письме обязательно должно быть указано ФИО и контактный номер телефона. Один участник может отправить на конкурс не более 3 эскизов талисмана. Подробные критерии для будущего маскота можно прочесть по ссылке.

Работы принимаются до 17 декабря 2021 года. Итоги объявят 24 декабря в социальных сетях, а победителя наградят с 27 по 29 декабря.