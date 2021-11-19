Почти 2,5 млрд рублей вложат в развитие системы водоснабжения Воткинска

Реализовать программу планируют до 2028 года.

Воткинск. Удмуртия. В реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Воткинска до 2028 года планируется вложить 2,483 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это предусмотрено инвестиционной программой МУП «Водоканал» города.

Напомним, что ранее инвестпрограмма ресурсоснабжающей организации была рассчитана до 2023 года с суммой вложений 158 млн рублей, но исходя из объективной ситуации с инцидентами, которая сложилась на сетях и оборудовании водоснабжения и водоотведения города, её пришлось пересмотреть.

В результате в инвестпрограмму внесли поправки в сторону расширения списка мероприятий и увеличения финансирования. Реализация программы уже началась в 2021 году. Мониторинг её исполнения осуществляет Минстрой Удмуртии. Объём инвестиций, которые должны быть вложены в реконструкцию и строительство коммунальных сетей города до конца года должен составить 31,5 млн рублей.

«Помимо этого, в рамках подготовки к зиме на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения Воткинска из регионального бюджета в текущем году выделено около 14 млн рублей. За счёт этих средств были мы капитально отремонтировали водопроводные сети по улицам Плодоягодная, Расковой и Максима Горького, а также камеры магистрального водопровода в районе улицы Антонова и другие объекты», — отметил глава Воткинска Алексей Заметаев.

В настоящий момент ведётся работа по привлечению федеральных средств на реконструкцию очистных сооружений канализации Воткинска. Такую возможность даст участие города в федеральном проекте «Оздоровление Волги». Цель участия в проекте — в 2022 году подготовить проектно-сметную документацию модернизации объекта, в 2023-2024 годах провести строительно-монтажные работы. Всего из федерального бюджета на эти цели планируется привлечь более 1 млрд рублей.

Напомним, очистные сооружения водопровода Воткинска сдали в эксплуатацию в 1975 году, общий износ составляет более 70%. В мае 2020 года город практически полностью остался без водоснабжения. Позднее холодную воду начали подавать, однако она была сильно хлорированной и могла использоваться только для технических нужд.В июле стало известно, что систему водоснабжения Воткинска ждёт аудит, а тарифы на ХВС выросли на 40%.