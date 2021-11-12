Собственники квартир уже сейчас могут узнать потенциал энергосбережения своего дома.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут разработку карты энергоэффективности многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

Владельцы ижевских квартир уже сейчас могут узнать класс энергоэффективности своего дома. Для этого надо заполнить анкету до конца 2021 года. Далее общественники бесплатно оценят дом и дадут рекомендации о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы в будущем экономить до 30% средств на оплате коммунальных услуг.

На сегодняшний день покупатели квартир в новостройках сразу могут узнать класс энергоэффективности дома. Он указывается на фасаде в виде латинских букв от A до G. Самый высоким классом считается А++, в домах с ним энергии расходуется примерно на 60% меньше. Классы E, F и G получают только старые здания. Класс D присваивают домам, находящимся по потреблению ресурсов где-то посередине между крайними значениями. В настоящее время Госстройнадзор больше не допускает к эксплуатации дома ниже этого класса. Здание класса G расходует энергии на 50% больше среднего показателя и поэтому может быть реконструировано.

Многоэтажки, построенные в прошлом веке, которых большинство в Ижевске, не соответствуют современным требованиям.

Председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» и член Общественной палаты России Александр Евсеев сообщил, что в Удмуртии создадут карту энергоэффективности многоквартирных домов. Все начинается с одного микрорайона и масштабируется до уровня республики. Карта поможет сравнить качество домов и ускорит решение собственников по действиям для повышения класса энергоэффективности.

Выбор первого микрорайона зависит от того, насколько активно его жители будут заполнять анкеты. Поле того, как анкета будет отослана, граждане смогут подать заявку на участие в программе государственного софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. Это позволит получить возмещение до 80% стоимости работ.

Но не любой дом получится модернизировать в полном объеме из-за их индивидуальных параметров. Конкретные рекомендации могут дать специалисты Объединения советов домов Удмуртии после заполнения анкеты.

Карту энергоэффективности многоквартирных домов одного из микрорайонов города Ижевска разместят на сайте Объединения советов домов УР. Любой желающий сможет увидеть передовые и отстающие в экономии коммунальных ресурсов дома и обменяться опытом.

Жители Удмуртии также могут пройти обучающие курсы, на которых получат информацию о мероприятиях по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Записаться на курс «Способы экономии на оплате коммунальных услуг» можно по телефону 8 (3412) 56-36-09.