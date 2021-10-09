В Глазов поставили 1 200 тонн смеси для обработки дорог зимой

Всего городу необходимо более 2 тыс. тонн.

Глазов. Удмуртия. В Глазов поставили 1 200 тонн песко-соляной смеси для обработки дорог зимой. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего для полной готовности к зимнему сезону городу потребуется более 2 тыс. тонн смеси.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства получили песок, которым будут засыпать обледеневшие тротуары. На очистку улиц от снега выведут 28 единиц техники, в настоящее время её подготавливают для работы в условиях зимы.

По словам городского главы, к очистке улиц могут привлечь технику субподрядчиков. С ними планируют заключить отдельные контракты на уборку благоустроенных территорий: площади Свободы, Горсада, Калининского Арбата, привокзальной площади и улицы Кирова.

Жилищно-коммунальное управление планирует привлечь новых водителей для работы зимой, так как действующие специалисты болеют коронавирусом. Расчистка центральных улиц будет приоритетной, уборка будет проходить круглосуточно. Управление ЖКХ планирует провести совещание с управляющими компаниями. Тема обсуждения — договориться о графике расчистки дворов от снега.