Депутаты Ижевска вышли с предложением к правительству Удмуртии изменить способ платы за отопление

В столице планируют отказаться от круглогодичных платежек за тепло.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют отказаться от круглогодичных платежек за отопление в многоквартирных домах. Депутаты городского парламента поддержали предложение энергетиков начислять плату за тепло только в течение отопительного сезона.

23 сентября состоялась очередная сессия думы Ижевска. Одним из основных вопросов повестки стало приятие решения по выбору способа оплаты за теплоснабжение жилого фонда.

Напомним, сейчас ижевчане рассчитываются за тепло в батареях своих квартир равными долями в течение всего года. Начисление идет по усредненным показателям предыдущего отопительного периода.

Затем энергосбытовая компания проводит перерасчет, и примерно в марте собственникам приходит так называемая «тринадцатая платежка». Суммы, указанные в ней, часто не устраивают владельцев квартир и служат постоянным источником жалоб в Энергосбыт и администрацию города.

Муниципалитет вышел с предложением к горожанам перейти на расчет по фактическому потреблению ресурса согласно показаниям общедомовых приборов учета. Эта схема исключает ежегодные корректировки, а расчеты начисления становятся прозрачными: сколько гигакалорий получил за месяц конкретный дом, столько и заплатят за тепло его жители.

Кроме того, при такой системе появляется возможность оперативно регулировать систему теплоснабжения. Жильцы уже в первый месяц отопительного сезона в своих расчетках смогут увидеть, сколько их дом получил тепла, и не перетапливает ли их квартиры управляющая компания, вынуждая собственников платить за избыточные градусы.

Чтобы узнать мнение населения по этому вопросу, администрацией Ижевска был проведен опрос на платформе обратной связи «Решаем вместе» на портале Госуслуг. Большинство участвовавших в голосовании ижевчан высказались за переход на оплату теплоснабжения по фактическому потреблению.

Кроме того, этот вопрос тщательно прорабатывался депутатами на заседаниях всех постоянных комиссий. Как отметил председатель Городской думы Фарит Губаев, в Удмуртии на расчеты за коммунальные ресурсы «по факту» уже перешли Воткинск, Можга, часть Завьяловского района. Обсуждение схемы начисления за отопление идет в Сарапуле.

Согласно федеральному законодательству, решение о способе оплаты коммунальной услуги по отоплению принимает правительство региона. Ижевские депутаты обратились к региональной власти с предложением о переходе на новую систему расчетов. Если такое решение будет принято правительством Удмуртской Республики, то ижевчане начнут платить за отопление «по факту» с октября 2022 года.

Собственники, у которых значительно возрастет нагрузка на домашний бюджет, смогут воспользоваться льготами. Если плата за жилищно-коммунальные услуги превысит 22% общего дохода членов семьи, им будет начислена субсидия. Для всех многодетных семей, независимо от их дохода, сохраняется компенсация в размере 30% средств, внесенных на оплату коммунальных услуг.

В Ижевске с января по июнь 2021 года такие компенсации получили 2 467 многодетных семей, в общей сложности им вернули 17,8 млн рублей. Субсидиями на оплату коммунальных услуг за 8 месяцев текущего года воспользовались 7 430 семей, сумма поддержки составила 151,7 млн рублей.