В Удмуртию поступила небольшая партия вакцины «КовиВак»

14 июля ее равномерно распределят по поликлиникам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса. Об этом написала заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».

780 доз вакцины «КовиВак» пришли в республику 13 июля. 14 июля препарат равномерно распределят по поликлиникам.

Также в ближайшие 7-10 дней в Удмуртию прибудет около 20 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Напомним, что с 19 июля вторую дозу «Спутника V» можно будет поставить в прививочном кабинете на центральной площади Ижевска.