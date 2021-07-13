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В Удмуртию поступила небольшая партия вакцины «КовиВак»

13:21, 13 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртию поступила небольшая партия вакцины «КовиВак»
13:21, 13 июля, 2021
Екатерина Сентемова
1611
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#прививки
Фото: twenty20.com
1611
0

14 июля ее равномерно распределят по поликлиникам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса. Об этом написала заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».

780 доз вакцины «КовиВак» пришли в республику 13 июля. 14 июля препарат равномерно распределят по поликлиникам.

Также в ближайшие 7-10 дней в Удмуртию прибудет около 20 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Напомним, что с 19 июля вторую дозу «Спутника V» можно будет поставить в прививочном кабинете на центральной площади Ижевска.

13:21, 13 июля, 2021
Екатерина Сентемова
1611
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#прививки