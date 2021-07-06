ИПОПАТ стал единственным участником конкурсов на организацию автобусных маршрутов в Ижевске

Предприятие заключило с городом контракты на 7 лет.

Ижевск. Удмуртия. ИПОПАТ продолжит заниматься организацией пассажирских перевозок в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Существующие маршруты, которые обслуживает ИПОПАТ, разбили на три части и по каждому объявили открытый конкурс. В каждом из них победил единственный участник процедуры — АО «ИПОПАТ».

Ближайшие 7 лет, до конца 2028 года, предприятие продолжит организовывать пассажироперевозки в Ижевске. Ему предстоит обслуживать 26 маршрутов с ежедневным потоком более 130 тыс. человек.

Движение 27 автобуса скорректировали. Теперь он начнёт проходить через ТРК «Столица». Изменится маршрут № 31, который, по просьбам пассажиров, пустили через улицу Строителей. Изменения вступят в силу после обустройства на упомянутых участках остановочных комплексов.

Напомним, что ИПОПАТ в 2021 году планирует обновить подвижной состав. На эти цели потребуется 1,2 млрд рублей. В результате должно появиться 100 новых автобусов.