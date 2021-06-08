В центре Ижевска на две недели отключат горячую воду

Плановые испытания теплосетей пройдут центральной части и Октябрьском районе столицы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске часть домов на 2 недели останется без горячей воды. В рамках подготовки к новому отопительному сезону Удмуртские тепловые сети проведут плановые гидравлические испытания и ремонт магистральных трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

С 9 по 22 июня без горячей воды придется обходиться жителям центральных улиц. С 10 по 23 июня отключения пройдут в Октябрьском районе.

График отключения и адреса домов можно найти на сайте ресурсоснабжающей организации. Также о временных неудобствах жильцов обязаны известить управляющие компании.

Специалисты напоминают: при гидроиспытаниях возможны порывы на трубопроводах, образование промоин и просадка грунта. Горожанам рекомендовано не подходить близко к местам проведения ремонтных работ и не парковать автомобили вблизи теплотрасс и люков.