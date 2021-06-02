Обещанного жителям Ижевска Егора Крида пригласят на какой-нибудь городской праздник

График артиста не позволит ему выступить в День города.

Ижевск. Удмуртия. Егор Крид, выступление которого должно было украсить День города в Ижевске в 2020 году, приедет на какой-нибудь другой праздник. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

12 июня 2020 года в Ижевске должны были выступить Сергей Лазарев и Егор Крид. Но из-за пандемии коронавируса концерты неоднократно переносили. В результате Сергей Лазарев сможет приехать на День города в этом году. А вот график Крида не позволяет ему составить компанию коллеге по сцене.

«К сожалению, его график на 12 июня не совпал с нашим желанием. Но это не значит, что мы отказываемся от приглашения Егора Крида. Мы его ждем, и обязательно попросим его на какой-то из городских ближайших праздников», - сказал мэр.

Напомним, что празднование Дня города будет трехдневным – с 10 по 12 июня.