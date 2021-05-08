Более 160 молодых деревьев высадили на улице Баранова.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска присоединились к всероссийскому Дню посадки леса. На улице Баранова активисты высадили более 160 молодых ясеней и яблонь. На субботнике побывал и корреспондент ИА “Сусанин”.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, необходимость благоустройства довольно обширной территории вдоль дороги, ведущей к новому детскому саду, обсуждалась с жителями.

Первоначально здесь планировали обустроить пешеходную зону с размещением небольших объектов торговли. Однако бизнес-сообщество не проявило интереса к этой территории. Поэтому администрация города приняла решение заложить здесь аллею. На приобретение саженцев муниципалитет выделил более 2 миллионов рублей.

Олег Бекмеметьева сообщил, что в нынешнем году программа озеленения города получит новое направление. “Ранее мы проводили массовые высадки в основном на территориях парков и скверов. В этом году решено немного сменить вектор этой работы в сторону создания так называемого зеленого каркаса города. Больше внимания будем уделять посадкам вдоль дорог, чтобы таким образом отделить жилые массивы от магистралей”, - сообщил глава города.

Идея получила широкий отклик горожан – семьями, многие с детьми и внуками, жители улицы Баранова провели утро за работой.Хотя ямы под посадку, удобрения и инструменты были подготовлены заранее, а процесс проходил под руководством профессиональных дендрологов, дело оказалось непростым. Для высадки были приобретены не привычные горожанам метровые саженцы, а крепкие 6-летние деревья, которые уже в этом сезоне начнут формировать красивую крону.

Как рассказал глава Ижевска, подобные акции пройдут в разных районах уже в ближайшие дни. Так, 15 мая на улице Пушкинской будет высажено 49 лип взамен погибших и аварийных дереьев. В этот же день 100 молодых яблонь должны украсить южную набережную ижевского пруда.Олег Бекмеметьев призвал ижевчан включиться в эту работу. “Приглашаю всех горожан активно участвовать в таких акция, вложить немного своего труда, души и сердца, чтобы Ижевск действительно стал городом-садом”, - заключил он.