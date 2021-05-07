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Товарищи красноармейцы: на улицах Ижевска раздастся голос Юрия Левитана

14:03, 07 мая, 2021
Анна Торхова
Товарищи красноармейцы: на улицах Ижевска раздастся голос Юрия Левитана
14:03, 07 мая, 2021
Анна Торхова
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#праздники
Фото: arzik2
66
0

Из громкоговорителей, как 76 лет назад, прозвучит объявление об окончании войны.

Ижевск. Удмуртия. Голос Юрия Левитана будет звучать на улицах Ижевска 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Столица Удмуртии примет участие в акции впервые. В 12:00 по московскому времени из громкоговорителей городов России начнет звучать голос легендарного диктора. Словно 76 лет назад, горожане услышат объявление об окончании войны. После этого по городу разнесется песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

С 1941 по 1945 года Юрий Левитан зачитал в эфире более 2 тыс. сводок советского информбюро. Гитлер считал Левитана личным врагом №1.

14:03, 07 мая, 2021
Анна Торхова
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#праздники