Товарищи красноармейцы: на улицах Ижевска раздастся голос Юрия Левитана

Из громкоговорителей, как 76 лет назад, прозвучит объявление об окончании войны.

Ижевск. Удмуртия. Голос Юрия Левитана будет звучать на улицах Ижевска 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Столица Удмуртии примет участие в акции впервые. В 12:00 по московскому времени из громкоговорителей городов России начнет звучать голос легендарного диктора. Словно 76 лет назад, горожане услышат объявление об окончании войны. После этого по городу разнесется песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

С 1941 по 1945 года Юрий Левитан зачитал в эфире более 2 тыс. сводок советского информбюро. Гитлер считал Левитана личным врагом №1.