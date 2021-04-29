Ранее на месте демонтировали аварийную опору освещения.

Ижевск. Удмуртия. После жалоб жителей в “Вишневом сквере” Ижевска спрятали провода, торчащие из земли. Об этом в утреннем эфире “Кофе с мэром” сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он пояснил, что зимой аварийную опору освещения демонтировали, а после того, как сошел снег, стало видно провода. При монтаже подрядчик обесточил их и они не представляли опасности. “Провода надежно заизолированы, спрятаны вглубь кабель-канала, поэтому не представляют угрозы”, - добавил глава.

Горожане также поинтересовались, можно ли вернуть в сквер “Эйфелеву башню”. По словам Олега Бекмеметьева, объект принадлежит частному лицу, которое решило его демонтировать. Районная администрация продумывает проект нового арт-объекта.

Глава добавил, что вскоре в самом сквере и на других общественных пространствах города также появятся информационные и навигационные таблички, которые будут рассказывать о территориях.