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После жалоб жителей в “Вишневом сквере” Ижевска спрятали провода

09:00, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
После жалоб жителей в “Вишневом сквере” Ижевска спрятали провода
09:00, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
372
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#отдых
Фото: ИА «Сусанин»
372
0

Ранее на месте демонтировали аварийную опору освещения.

Ижевск. Удмуртия. После жалоб жителей в “Вишневом сквере” Ижевска спрятали провода, торчащие из земли. Об этом в утреннем эфире “Кофе с мэром” сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он пояснил, что зимой аварийную опору освещения демонтировали, а после того, как сошел снег, стало видно провода. При монтаже подрядчик обесточил их и они не представляли опасности. “Провода надежно заизолированы, спрятаны вглубь кабель-канала, поэтому не представляют угрозы”, - добавил глава.

Горожане также поинтересовались, можно ли вернуть в сквер “Эйфелеву башню”. По словам Олега Бекмеметьева, объект принадлежит частному лицу, которое решило его демонтировать. Районная администрация продумывает проект нового арт-объекта.

Глава добавил, что вскоре в самом сквере и на других общественных пространствах города также появятся информационные и навигационные таблички, которые будут рассказывать о территориях.

09:00, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
372
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#отдых