В Ижевске с 1 июля могут начать принудительный демонтаж вывесок, не соответствующих дизайн-коду

О соблюдении новых правил ижевчан будут предупреждать с помощью билбордов.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 июля 2021 года вывески магазинов и таблички, не соответствующие действующему дизайн-коду, могут начать принудительно демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Информационные баннеры, напоминающие о действии на территории города дизайн-кода для вывесок, появились на улице Удмуртской, в микрорайоне «Север», и на пересечении улиц Удмуртской и Карла Либкнехта. Так информируют ижевчан о том, что в городе действуют правила размещения на фасадах зданий информационных конструкций — вывесок, табличек, витрин и кронштейнов.

«Успейте привести вывески в соответствие дизайн-коду» - гласит надпись на баннерах.

Для нарушителей дизайн-кода предусмотрена административная ответственность. Штраф для физлиц составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что дизайн-код начал действовать в центре Ижевска с лета 2018 года, спустя год правила оформления вывесок распространились на всю территорию города.