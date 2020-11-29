Реконструкция третьей очереди Центральной площади Ижевска завершится до конца декабря

Установка перголы начнётся на следующей неделе.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о ходе работ по реконструкции и сроках сдачи третьей очереди Центральной площади. Об этом он сообщил в видео на своей странице «ВКонтакте».

На объекте завершается работа по установке сухого фонтана. Уже готовы системы водоснабжения и водоотведения, капельный полив.

«Не хватает на площади основного элемента — перголы. Пришлось пересмотреть её конструктивные решения, в связи с чем она ещё только подъезжает», — отметил глава города.

По его словам, установка пергалы начнётся на следующей неделе, когда привезут её комплектующие. Тогда же будет убрана часть забора, для обеспечения прохода вдоль ДК «Металлург».

Полностью работы должны завершиться до 25 декабря.