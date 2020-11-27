Сквер имени Василия Тарасова появился в городке Металлургов Ижевска

Центральное место занимает скульптурная композиция, символизирующая славу Человека труда.

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке улиц Металлургов и 50 лет ВЛКСМ в Ижевске открыли сквер имени Василия Тарасова. Как сообщает пресс-служба администрации города, общественное пространство появилось по инициативе жителей городка Металлургов и коллектива «Ижстали» - именно этим заводом с 1965 по 1980 год руководил Василий Семенович.

Поздравляя ижевчан с новым общественным пространством, глава Ижевска Олег Бекмеметьев сказал: «Новый сквер на пустующей территории планировалось обустроить в несколько этапов, но в год 260-летия нашего города и его главного металлургического предприятия, 100-летия Удмуртии было бы нелогичным растягивать строительство. Спасибо всем, кто участвовал в разработке, продвижении и обустройстве сквера, который носит имя Василия Семеновича Тарасова. Этот человек много сделал для завода, Ижевска, Удмуртии, страны. Сквер его имени - лишь малая доля огромного уважения горожан к Василию Семеновичу. Уверен, что этот небольшой уголок будет местом массового притяжения ижевчан».

Сквер имени Тарасова был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На территории вырубили аварийные деревья, обустроили освещение, сделали стоянку для автомобилей, заасфальтировали пешеходные дорожки, произвели озеленение, устроили покрытия из брусчатки, установили ограждения, качели, спортивный комплекс, а также урны и скамейки. Центральное место занимает скульптурная композиция, символизирующая славу Человека труда. Общая стоимость выполненных работ составила 13,5 млн рублей.

Напомним, что в этом году в Октябрьском районе появились благоустроенные общественные пространства - «Слава ВДВ», Сквер им Калашникова в студенческом городке ИжГТУ, Театральный сквер у театра «Молодой человек» и общественная территория «Новый город» на набережной пруда в районе улицы 50 лет ВЛКСМ.