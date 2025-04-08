Нефтекамск. Башкортостан. В Нефтекамском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело рассматривается также в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина и фактического руководителя ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"», генерального директора ООО «Ресурс» Олега Бушмакина. В ходе последнего судебного заседания судом с участием сторон продолжилось изучение письменных материалов уголовного дела, всего исследован 41 том из 67 томов уголовного дела», — говорится в сообщении.

Также был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения в отношении подсудимого Олега Бекмеметьева. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако суд согласился с доводами государственного обвинителя и принял решение об оставлении подсудимого под стражей. Срок содержания в СИЗО продлён Олегу Николаевичу на 3 месяца, до 11 июля 2025 года

Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля.