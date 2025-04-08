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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева оставили в СИЗО Дюртюлей до 11 июля

08:30, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева оставили в СИЗО Дюртюлей до 11 июля
08:30, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
587
0
#Нефтекамск\n#суд\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева
Источник фото: vk.com/olegbekmemetev
587
0

Суд изучил уже 41 том из 67 томов уголовного дела.

Нефтекамск. Башкортостан. В Нефтекамском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело рассматривается также в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина и фактического руководителя ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"», генерального директора ООО «Ресурс» Олега Бушмакина. В ходе последнего судебного заседания судом с участием сторон продолжилось изучение письменных материалов уголовного дела, всего исследован 41 том из 67 томов уголовного дела», — говорится в сообщении.

Также был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения в отношении подсудимого Олега Бекмеметьева. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако суд согласился с доводами государственного обвинителя и принял решение об оставлении подсудимого под стражей. Срок содержания в СИЗО продлён Олегу Николаевичу на 3 месяца, до 11 июля 2025 года

Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля.

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08:30, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
587
0
#Нефтекамск\n#суд\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева