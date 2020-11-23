В Воткинске могут воссоздать спасательную станцию времен СССР

Технические объекты будут соответствовать современным требованиям.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске планируют воссоздать спасательную станцию времен СССР. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Специальная комиссия в составе главы города Алексея Заметаева, председателя комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Евгения Шутова, начальника республиканской ПСС Валерия Старцева, представителей бизнеса и администрации рассмотрела проект здания на воткинском пруду и технических объектов, которые будут соответствовать всем современным требованиям. Это касается размещения личного состава, оборудования и техники.

По итогам комиссия решила уделить внимание исторической составляющей здания. Решено, что фасад новой станции должен быть максимально приближен к историческому облику.



