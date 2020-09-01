Торговый объект располагался на перекрестке улиц 9-е Января и Дзержинского.

Ижевск. Удмуртия. Незаконно торговавший алкоголем киоск снесли в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, торговый объект располагался на перекрестке улиц 9-е Января и Дзержинского, рядом с остановкой пригородных автобусов.

Суд вынес решение о сносе ларька еще в начале года, исполнительный лист передали судебным приставам. Владелец торговой точки не стал их ждать и решил самостоятельно демонтировать конструкцию.