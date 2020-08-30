В Сарапуле во время празднования Дня города перекроют движение на нескольких улицах

Общественный транспорт перенаправят на альтернативные маршруты.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 5 сентября перекроют движение по некоторым улицам из-за празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба сарапульской администрации.
Временно будут перекрыты:
- с 06:00 до 13:00 – по улице Красная площадь от улицы Раскольникова до улицы Труда (нечетная сторона), по улице Труда от улицы Горького до здания, расположенного по адресу улица Труда, 6;
- с 13:00 до 22:00 – по улице Красная площадь от улицы Раскольникова до улицы Труда, по улице Раскольникова и улицы Труда от улицы Горького до улицы Надежды Дуровой, по улице Советская от улицы Красноармейская до ул. Раскольникова.
Общественный транспорт перенаправят на следующие маршруты:
- по городским маршрутам №№ 4,7,12,19,91 без заезда на остановки «Раскольникова», «Центр». Начальная остановка «Детская библиотека», конечная — «улица Советская» (улица Карла Маркса, 23), далее по маршруту;
- по маршрутам №№ 3,31,37,39 без заезда на остановки «Раскольникова» и «Центр»;
- с 13:00 до 22:00 - по городским маршрутам №№ 27,29,51,53 – район «Гудок» - посёлок Строителей будет организованно движение по улицам Полевой – Мира – Раскольникова — Соболева и обратно, на период ограничения движения по ул. Советской;
- автобус по маршруту №6 будет двигаться по направлению: улица Лесная – улица Советская до улицы Азина. По улице Азина до остановки «площадь 200 лет Сарапулу» затем по улице Карла Маркса, до улицы Пугачева, по улице Пугачева до улицы Лесная;
- автобус по маршруту №17 будет двигаться с начальной остановки «Рынок». Далее по улице Карла Маркса до улицы Советская, по улице Советской до улице Гоголя, по улице Гоголя через улицу Соболева и далее по маршруту;
- автобус по маршруту №10 будет двигаться с начальной остановки «Рынок», далее до улицы Советской, по улице Советской – далее по маршруту.
После 22:00 будет организовано дополнительное движение общественного транспорта. Остановку для дополнительных рейсов организуют у дома №14 по улице Советской.