В Ижевске начали проверять кровли, которые заменили по программе «Большой ремонт»

В четверг комиссия осмотрела кровлю в школе №85.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска вместе с общественниками приступили к проверке кровель в образовательных учреждениях, отремонтированных в 2019 году по программе «Большой ремонт». В четверг, 6 августа, комиссия выехала в школу №85, где обнаружены протечки крыши.

В августе прошлого года кровлю в учреждении полностью обновили: сняли покрытие вплоть до железобетонных плит, после чего уложили новые материалы. На работы было выделено 11,5 млн рублей. Зиму и межсезонье новая крыша «пережила», недостатки вскрылись летом, когда на улице стояла жаркая погода.

По мнению подрядчика, компании ООО «Лидер», проблема возникла с наплавляемым материалом, который не сочетается с конструктивным «пирогом» крыши. Ранее подрядчик использовал другой материал.

В настоящее время кровлю в школе №85 для экспертизы вскрыли в двух местах.

«Есть микротрещины в верхнем слое, мы привлекли экспертов, чтобы оценить, насколько правильно была соблюдена технология производства работ. Провели вскрытие в том мете, где есть протечки, и над местом, где протечек нет. Увидели увлажненный утеплитель, увлажненную цементно-стружечную плиту. Материалы взяли на анализ, заключение будет на следующей неделе», - рассказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.





Напомним, на кровли действует гарантия 5 лет. В течение этого срока подрядчик обязан за свой счет устранить все возникшие дефекты. Если компания не выполнит работы, то рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Отметим, школа №85 стала не единственная в Ижевске, где возникли жалобы на протечки кровли. По всем этим объектам дефекты должны устранить до 1 сентября.

«Недостатки после ливней мы устраняем, и теперь вынуждены ждать очередных осадков, для того чтобы понять, насколько были эффективны мероприятия, которые подрядчик провёл в рамках гарантийных обязательств», - добавил Игорь Сальников.

По программе «Большой ремонт» в 2020 году в Ижевске планируется отремонтировать 43 объекта, 18 из которых перешли с прошлого года. Всего в рамках масштабного проекта глава города Олег Бекмеметьев поставил задачу отремонтировать за 2 года 100 соцобъектов.