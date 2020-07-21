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В Удмуртии с 31 июля начнут штрафовать за выгул питомцев вне специальных площадок

14:50, 21 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии с 31 июля начнут штрафовать за выгул питомцев вне специальных площадок
14:50, 21 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
432
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#благоустройство\n#Ижевск\n#домашние животные\n#законы\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
Фото: pixabay.com
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Новые законы республики позволят размещать торговые объекты без конкурса.

Ижевск. Удмуртия. В конце июля 2020 года вступит в силу ряд законов Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета республики.

Например, с 31 июля вступают в силу изменения в закон «О установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». С этого дня в республике начнут штрафовать за нарушение требований в области обращения с животными. К таким нарушениям относится причинение вреда жизни или здоровью животного в ходе его отлова или транспортировки, нарушения требований к перевозке животных без владельцев, нарушения порядка организации деятельности приютов и норм содержания животных в них. Штрафы составят для граждан от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Также штрафовать начнут за выгул животных вне специально отведённых мест, за выгул животных на детских игровых или спортивных площадках, а также за неисполнения владельцами требований по уборке фекалий питомцев в местах общего пользования. Штрафы составят для граждан от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ещё с 31 июля в Удмуртии будут штрафовать за уничтожение и повреждение животных, растений, лишайников, грибов, занесённых в Красную книгу республики. Также наказывать будут за незаконное хранение, перевозку, содержание, приобретение, продажу либо пересылку таких животных, растений, лишайников и грибов. Штрафы составят для граждан от 2 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Кроме того, с 31 июля в законодательстве об административном правонарушении вступают в силу новые составы в отношении правил благоустройства. Например, введена ответственность за неограждение стройплощадок, необеспечение свободных и безопасных подходов и подъездов к жилым домам и другим объектам на период проведения строительных и ремонтных работ, самовольное размещение на муниципальной земле объектов, запрещённых правилами благоустройства, непроведение работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства. Штрафы составят для граждан от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 15 000 до 80 000 рублей.

Также начнут штрафовать в республике за неисполнение требований к обеспечению очистки территорий от снега и льда: за перемещение, переброску или складирование скола льда, загрязнённого снега на трассы тепловых сетей, смотровые, ливневые и дождевые колодцы, к стенам зданий и сооружений; за перемещение, складирование снега на проезжую часть дорог, на выезды с территорий, прилегающих к автомобильным дорогам местного значения, на детские площадки, а также за невывоз складируемого снега после наступления весенне-летнего периода. Штрафы составят для граждан от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 15 000 до 50 000 рублей.

25 июля вступают в силу изменения в закон «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики». Теперь за органами местного самоуправления закрепляется право на заключение договора с хозяйствующим субъектом без проведения аукциона на размещение нестационарного торгового объекта при учёте реализации наилучшего предложения по благоустройству общественных пространств, в том числе территорий массового посещения населением: площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, остановок общественного транспорта.

Напомним, 19 июля вступили в силу изменения, связанные с отказом в назначении пенсии или доплаты к пенсии, либо о прекращении выплат назначенной пенсии лицам, замещающим госдолжности Удмуртии, главе региона, депутатам муниципального образования, членам выборного органа и выборным должностным лицам местного самоуправления, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда за преступление, совершенное в период замещения соответствующей должности.

14:50, 21 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
432
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#домашние животные\n#законы\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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