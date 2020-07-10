Набережную реки Подборенки в Ижевске благоустроят к сентябрю

Пространство разделят на 3 зоны.

Ижевск. Удмуртия. Благоустроенную набережную реки Подборенка откроют для жителей Ижевска в сентябре. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Будущее общественное пространство находится недалеко от перекрестка улиц Пушкинская и Холмогорова, оно соединит жилой комплекс «Новый город», школу, детский сад и лесопарк с городом. Для удобства ижевчан здесь появится новая дорожная развязка.

Территорию разделят на 3 зоны. Первая будет предназначена для прогулок, кафе, ярмарок, концертов. Здесь же расположатся образовательно-культурные центры и офисные площадки для аренды. Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, благодаря такой инфраструктуре увеличится и количество рабочих мест в столице Удмуртской Республики. «Развитие этой территории может сгенерировать 1250 новых рабочих мест», — рассказал он.

Вторая зона — это «зеленое» место с островками для отдыха и пикников. Там высадят деревья, кустарники, цветы и злаковые травы, обустроят газоны.

В третьей зоне построят деревянный помост у воды, где можно будет покормить рыб. С этой территории будет пролегать путь в близлежащий лес.

Гендиректор компании «Острова», застраивающей территорию, Дмитрий Данилов сообщил, что благоустроенная набережная Подборенки станет «новым центром». «Есть исторический центр, есть Центральная площадь, а у нас будет новый центр» — рассказал он.

Набережную откроют осенью фестивалем «Все вместе». После застройщик будет следить за новым общественным пространством. Предполагается, что ижевчане смогут принять участие в опросе по дальнейшему развитию зоны в микрорайоне «Новый город».

Всего же в Ижевске идет обустройство 17 общественных пространств. «На Центральной площади ведется подготовка к реконструкции - перекладка водопроводных сетей. Параллельно обустраивается «Театральный дворик» у театра «Молодой человек», там заменят асфальтовое покрытие на брусчатку, появится амфитеатр и небольшая беседка в центре. Благоустраивается и сквер у монумента «Слава ВДВ» на улице Кирова», — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.