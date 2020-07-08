Сквер у монумента «Слава ВДВ» и Аллею ветеранов благоустраивают в Ижевске

Так, на улице Кирова появится площадка для проведения патриотических мероприятий и небольшой сквер.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в год 75-летия Великой Победы благоустраиваются два общественных пространства, которые увековечат память земляков, воевавших на полях сражений.

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что новые городские пространства не только увековечат память доблестных воинов, уроженцев Удмуртии, но и будут способствовать патриотическому воспитанию горожан, особенно - подрастающего поколения.

На улице Кирова у монумента «Слава ВДВ» появится площадка для проведения патриотических мероприятий и небольшой сквер. Сам монумент был установлен в 2019 году, а в этом - в год 90-летия Воздушно-десантных войск России, проводится благоустройство. Работы идут по нацпроекту «Жилье и городская среда», который инициирован президентом России Владимиром Путиным, и по республиканской программе инициативного бюджетирования.

1,3 млн рублей, выделенных по программе инициативного бюджетирования, направили на обустройство площадки из тротуарной плитки и облицовку гранитом монумента «Слава ВДВ».

«Жители Октябрьского района решили принять участие в программе инициативного бюджетирования, - говорит депутат Городской думы Ижевска Марина Нужина. - Во время проведения мероприятий участники вынуждены были ходить по газонам. Теперь площадка рядом с монументом «Слава ВДВ» будет облицована гранитом, благоустроена прилегающая территория. Это станет замечательным местом для проведения патриотических мероприятий, концертов, митингов, посвященных памятным датам в истории России и Удмуртии». Кроме того, 1,2 млн рублей по нацпроекту «Жилье и городская среда» направлены на обустройство пешеходных дорожек, установку светильников и скамеек на этой территории.

Еще одно пространство, которое благоустраивается, - Аллея ветеранов по улице Татьяны Барамзиной. В 2018-2019 годах здесь смонтировали ограждения, сделали новый тротуар и водоотведение. Средства на эти работы - 5,4 млн рублей - направлялись из городского бюджета, в том числе - по Реестру наказов избирателей депутатам Городской думы.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь установят 19 новых светильников, обустроят газон, поставят информационные стенды. Стоимость работ - почти 1,4 млн рублей.