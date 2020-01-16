Одностороннее движение и велодорожку организуют на улице Кирова в Глазове

Горожанам презентовали проект благоустройства.

Глазов. Удмуртия. Жителям Глазова презентовали проект благоустройства улицы Кирова. Об этом сообщает пресс-служба города.

Улица связывает старый и новый районы Глазова. Реконструкцию запланировали от улицы Короленко до площади Свободы. По проекту, движение на дороге станет односторонним. Появятся велодорожка, парковые карманы. Благоустроят 7 скверов, тротуары, детские площадки, установят арт-объекты, скамейки. Также переделают ливневую канализацию и уберут сливные канавы.

Ознакомиться с проектом и внести предложения можно на сайте Глазова.

Напомним, город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию задумки необходимо 168 млн рублей. Если проект выиграет в конкурсе, Глазов получит 85 млн рублей. Остальные средства поступят из бюджета республики, от инвесторов и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».