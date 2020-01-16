  • $ 61.43 ↑
  • € 68.37 ↓

Одностороннее движение и велодорожку организуют на улице Кирова в Глазове

15:08, 16 января, 2020
Анна Торхова
Одностороннее движение и велодорожку организуют на улице Кирова в Глазове
15:08, 16 января, 2020
Анна Торхова
174
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#проект
Фото: пресс-служба Глазова
174
0

Горожанам презентовали проект благоустройства.

Глазов. Удмуртия. Жителям Глазова презентовали проект благоустройства улицы Кирова. Об этом сообщает пресс-служба города.

Улица связывает старый и новый районы Глазова. Реконструкцию запланировали от улицы Короленко до площади Свободы. По проекту, движение на дороге станет односторонним. Появятся велодорожка, парковые карманы. Благоустроят 7 скверов, тротуары, детские площадки, установят арт-объекты, скамейки. Также переделают ливневую канализацию и уберут сливные канавы.

Ознакомиться с проектом и внести предложения можно на сайте Глазова.

Напомним, город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию задумки необходимо 168 млн рублей. Если проект выиграет в конкурсе, Глазов получит 85 млн рублей. Остальные средства поступят из бюджета республики, от инвесторов и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

15:08, 16 января, 2020
Анна Торхова
174
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#проект

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Детский спектакль с танцами в храме Удмуртии вызвал волну возмущения части прихожан

15:01, 10 января, 2020
3651

Подростки рассказали, как ижевский школьник провалился в шахту лифта

2944
12:10, 09 января, 2020

Фура смяла легковушку на трассе под Ижевском: водители не пострадали

2377
10:31, 14 января, 2020

Итоги дня: танцующие дети в храме Удмуртии, возвращение перехода в Ижевске и погода на выходные

2324
18:00, 10 января, 2020

Запретить тюбинги предложили в Удмуртии

2278
14:55, 13 января, 2020

«Холоп» получил рекордные для российского кино сборы в европейском прокате

18:02, 09 января, 2020
3494

Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

2079
15:51, 09 января, 2020

Ребенок умер от сальмонеллеза после посещения кафе в Перми

1577
16:09, 10 января, 2020

Чукотский оленевод прожил 16 дней в тундре без еды

1317
11:44, 09 января, 2020

Синоптик объяснил причину аномально теплой зимы в России

1257
11:36, 10 января, 2020

Вместо войны Трамп введет против Ирана новые санкции

10:37, 09 января, 2020
1284

Самолет рейса Москва-Анталья получил пробоину при экстренной посадке в Турции

1273
16:59, 10 января, 2020

Россия достроит «Северный поток-2» без использования зарубежных судов

1168
10:01, 09 января, 2020

Иран отчитался о крушении украинского Boeing со 176 жертвами

1048
12:32, 09 января, 2020

Ди Каприо спас утопающего в Карибском море

1013
16:32, 09 января, 2020

Лонгриды

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019