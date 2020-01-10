Для Глазова расширили виды экономической деятельности

В качестве новых направлений включены рыболовство и некоторые виды производства.

Глазов. Удмуртия. Моногороду Глазову, как территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), расширили виды экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Новый возможности Глазов получил благодаря постановлению правительства России.

В расширенные виды экономической деятельности города включены:

- Рыбоводство и рыболовство;

- Производство бумаги и бумажных изделий;

- Производство химических веществ и химических продуктов;

- Производство металлургическое (за исключением производства ядерного топлива).

«Год для моногородов начался с отличных новостей: в 15-ти ТОР расширены виды экономической деятельности. Это значит, ещё больше инвесторов придут на территории, создадут производства и новые рабочие места. Фонд готов помочь резидентам имеющимися мерами поддержки - наши льготные займы и строительство бесплатной инфраструктуры под инвестпроект», - сообщила генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Напомним, в июне 2017 года превым статус ТОСЭР получил Сарапул. В феврале 2019 года территорией опережающего социально-экономического развития стал Глазов. На декабрь 2019 года в «северной столице» Удмуртии работало 2 резидента ТОСЭР.