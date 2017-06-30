Сарапул стал территорией опережающего социально-экономического развития

Такое решение принято на 28 июня на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов.
Сарапул. Удмуртия. Сарапул получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, такое решение принято 28 июня на заседании специализированной комиссии.
Заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов с 17 потенциальными резидентами ТОСЭР, создании свыше 800 новых рабочих мест и привлечении свыше 3 млрд рублей инвестиций.
По данным Агентства инвестиционного развития республики, сейчас также идет работа по подготовке проектов заявок в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов республики и моногородов на мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах региона.
Кроме того, готовятся заявки по созданию ТОСЭР в Воткинске и Глазове.
О том, что моногорода региона могут войти в российский фонд развития моногородов до конца 2017 года, стало известно весной текущего года. Воткинск и Сарапул попали первыми в предварительный список для оказания финансовой поддержки по линии фонда развития моногородов. Позднее в этот список вошел и Глазов. Ранее сообщалось, что окончательную программу моногородов сформируют до 1 марта.
Наша справка:
ТОСЭР способствуют привлечению в моногород инвестиций и созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
Резидентам ТОСЭР предоставляется особые условия осуществления предпринимательской деятельности. Прежде всего, это предоставление налоговых льгот:
- по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнуляется, региональная часть – не выше 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет – не ниже 10%;
- снижение тарифа по страховым взносам до 7,6% (снижение в 4,5 раза);
- освобождение резидентов от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога.