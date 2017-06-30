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      Сарапул стал территорией опережающего социально-экономического развития

      16:38, 30 июня, 2017
      16:38, 30 июня, 2017
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      #инвестиции\n#Сарапул\n#развитие\n#Удмуртия\n#территориальное развитие\n#развитие городов
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      Такое решение принято на 28 июня на заседании комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов.

      Сарапул. Удмуртия. Сарапул получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, такое решение принято 28 июня на заседании специализированной комиссии.

      Заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов с 17 потенциальными резидентами ТОСЭР, создании свыше 800 новых рабочих мест и привлечении свыше 3 млрд рублей инвестиций.

      По данным Агентства инвестиционного развития республики, сейчас также идет работа по подготовке проектов заявок в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов республики и моногородов на мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах региона.

      Кроме того, готовятся заявки по созданию ТОСЭР в Воткинске и Глазове.

      О том, что моногорода региона могут войти в российский фонд развития моногородов до конца 2017 года, стало известно весной текущего года. Воткинск и Сарапул попали первыми в предварительный список для оказания финансовой поддержки по линии фонда развития моногородов. Позднее в этот список вошел и Глазов. Ранее сообщалось, что окончательную программу моногородов сформируют до 1 марта.

      Наша справка:

      ТОСЭР способствуют привлечению в моногород инвестиций и созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

      Резидентам ТОСЭР предоставляется особые условия осуществления предпринимательской деятельности. Прежде всего, это предоставление налоговых льгот:

      - по налогу на прибыль: федеральная часть полностью обнуляется, региональная часть – не выше 5% в течение первых пяти лет, в следующие пять лет – не ниже 10%;

      - снижение тарифа по страховым взносам до 7,6% (снижение в 4,5 раза);

      - освобождение резидентов от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога.

      16:38, 30 июня, 2017
      149
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      #инвестиции\n#Сарапул\n#развитие\n#Удмуртия\n#территориальное развитие\n#развитие городов

       

       

       

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