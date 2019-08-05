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Нового инвестора нашли для подземных переходов Ижевска

17:20, 05 августа, 2019
Дарья Саушина
Нового инвестора нашли для подземных переходов Ижевска
17:20, 05 августа, 2019
Дарья Саушина
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#инвестиции\n#Ижевск\n#пешеходный переход\n#финансы и деньги\n#Концессия
Фото: ИА Сусанин
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Компания планирует заключить концессионное соглашение на 15 лет.

Ижевск. Удмуртия. Три подземных перехода в Ижевске уже в этом году могут передать инвестору. Потенциальный концессионер планирует заключить соглашение сроком на 15 лет и привести в порядок переходы у УдГУ и на остановках «Электротехника в быту» и «Администрация Индустриального района».

Как рассказал начальник управления экономики и инвестиций администрации Ижевска Дмитрий Загребин, это первое официальное предложение, которое было подано в рамках ФЗ-115. «До этого были переговоры, но до частной концессионной инициативы они не дошли. Они остались на уровне переговоров. Это первый конкретный шаг, когда мы дошли до момента обсуждения его на инвестсовете», - сообщил он.

По словам представителя концессионера Зелимхана Геракоева, капитальные вложения составят 13,3 млн рублей, операционные затраты на содержание за 15 лет – 33,3 млн рублей. За первые два года предполагается установить навесы, подъемник для инвалидов, урны, камеры, отремонтировать потолки, ступени, проводку.

По подсчетам инвестора, годовая выручка составит почти 3,9 млн рублей. Зарабатывать компания намерена на размещении торговых точек и рекламы. Однако по второму пункту у муниципалитета есть вопросы – всё размещение рекламных конструкций в городе идет через аукционы. Как быть в этом случае еще только предстоит разобраться.

Инвестиционный совет Ижевска взял проект на проработку. По словам Загребина, у них есть 30 дней на подготовку документации. Если условия устроят обе стороны, предложение о заключении концессионного соглашения появится на официальном портале проведения торгов. Если в течение 45 дней не появится альтернативных вариантов, город заключит соглашение с инициатором.

Заместитель председателя Гордумы Ижевска Фания Федорова отметила, что сейчас переходы небезопасны для ижевчан. «Надо срочно приступать к реализации концессионного соглашения. У нас денег не будет в бюджете, а надо создавать условия. Если у нас есть пешеходный переход, надо создать условия чтобы по нему люди безопасно могли ходить, а не въезжать на пятой точке по ступенькам», - поделилась она.

Напомним, что о поиске инвестора для подземных переходов в Ижевске говорят не первый год. В 2016 году в качестве эксперимента компании хотели отдать на содержание переход, а в обмен разрешить построить возле него кафе или торговый центр. В 2017 году на инвестсовете представляли план возможной реконструкции объекта у «Электротехники в быту», а в 2018 объявляли открытый конкурс

17:20, 05 августа, 2019
Дарья Саушина
212
0
#инвестиции\n#Ижевск\n#пешеходный переход\n#финансы и деньги\n#Концессия

 

 

 


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