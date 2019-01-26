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Четвертый зимний велопарад пройдет в Ижевске

17:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
17:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#велосипедисты\n#велосипед\n#велосипедист
Фото: vk.com/velowinter_izh
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Мероприятие состоится 9 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в четвертый раз пройдет зимний велопарад. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, мероприятие пройдет 9 февраля.

В этом году участникам предстоит преодолеть 4 км по маршруту:

- парковка перед зданием администрации Ижевска (улица Пушкинская, 276) – улица Пушкинская – улица Кирова – парк Кирова – финиш у монумента «Карающий меч».

Старт в 13:00.

На финише участников ждет спортивно-развлекательная программа и горячий чай. Принять участие может любой желающий, предварительная регистрация не требуется, нужно лишь иметь велосипед. Подробнее о велопараде можно узнать по ссылке

17:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
79
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#велосипедисты\n#велосипед\n#велосипедист

 

 

 


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