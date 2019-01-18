Проезжую часть улицы 30 лет Победы в Ижевске затопило из-за засора канализации

Фотографии разместили в соцсетях очевидцы.

Ижевск. Удмуртия. На улице 30 лет Победы произошло затопление канализации. Об этом сообщили очевидцы в сети Facebook.

В результате оказалась затоплена остановка «4-я Подлесная» по ходу движения в Центр.

«Стоки бегут по рельсам, уже, наверное, до Школьной добежали. Запах стоит, как будто ассенизатор вылил содержимое», - написала в «Фейсбуке» Елена Васильева.

В диспетчерской службе Ижводоканала «Сусанину» сообщили, что произошёл засор на сетях ИжГТУ и устраняют его службы вуза.