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Проезжую часть улицы 30 лет Победы в Ижевске затопило из-за засора канализации

18:08, 18 января, 2019
Дмитрий Стрелков
18:08, 18 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#канализация
Фото: facebook.com/elena.vasileva.9674227
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Фотографии разместили в соцсетях очевидцы.

Ижевск. Удмуртия. На улице 30 лет Победы произошло затопление канализации. Об этом сообщили очевидцы в сети Facebook.

В результате оказалась затоплена остановка «4-я Подлесная» по ходу движения в Центр.

«Стоки бегут по рельсам, уже, наверное, до Школьной добежали. Запах стоит, как будто ассенизатор вылил содержимое», - написала в «Фейсбуке» Елена Васильева.

В диспетчерской службе Ижводоканала «Сусанину» сообщили, что произошёл засор на сетях ИжГТУ и устраняют его службы вуза.

Elena Vasileva

30 лет Победы топит канализацией. Затоплена остановка 4 Подлесная по ходу движения в Центр. Стоки бегут по рельсам - см. видео, уже, наверное, до Школьной добежали. Запах стоит, как будто асенизатор...

18:08, 18 января, 2019
Дмитрий Стрелков
62
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#канализация

 

 

 


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