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Парк «Патриот» появится около Дворца детского творчества в Ижевске

09:00, 18 января, 2019
Диана Ворончихина
09:00, 18 января, 2019
Диана Ворончихина
152
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#парки
Фото: Википедия
152
0

С таким предложением выступил военный комиссар Удмуртии Александр Комлев.

Ижевск. Удмуртия. Около Дворца детского (юношеского) творчества в Ижевске появится парк «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С предложением о переименовании о переименовании проекта планировки территории выступил военный комиссар Удмуртии Александр Комлев. Комиссия по наименованию и переименованию улиц Ижевска его поддержала.

По мнению муниципальных властей, это подчеркнет причастность Ижевска к программе создания филиалов парка «Патриот» в субъектах России и будет способствовать получению образцов военной техники в качестве экспонатов.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-патриотические парки «Патриот» создаются в местах дислокации воинских частей 2-й армии.

09:00, 18 января, 2019
Диана Ворончихина
152
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#парки

 

 

 


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