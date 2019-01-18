Парк «Патриот» появится около Дворца детского творчества в Ижевске

С таким предложением выступил военный комиссар Удмуртии Александр Комлев.

Ижевск. Удмуртия. Около Дворца детского (юношеского) творчества в Ижевске появится парк «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С предложением о переименовании о переименовании проекта планировки территории выступил военный комиссар Удмуртии Александр Комлев. Комиссия по наименованию и переименованию улиц Ижевска его поддержала.

По мнению муниципальных властей, это подчеркнет причастность Ижевска к программе создания филиалов парка «Патриот» в субъектах России и будет способствовать получению образцов военной техники в качестве экспонатов.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-патриотические парки «Патриот» создаются в местах дислокации воинских частей 2-й армии.