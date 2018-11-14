Жители близлежащих домов без воды не останутся.

Ижевск. Удмуртия. Трубопровод на улице 10 лет Октября в Ижевске отремонтируют к 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Напомним, в понедельник, 12 ноября, из-за порыва чугунного трубопровода несколько улиц в городе превратились в каток.

«14 ноября будут проводиться работы по установке надвижной муфты, которые планируется завершить к 17 ноября», - отмечается в сообщении городских властей.

Стоит отметить, что жители близлежащих домов без воды не останутся.