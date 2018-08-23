Компания «Арена Университет» не смогла построить спортивный центр в Ижевске

По решению суда организация обязана выплатить задолженность по арендной плате 1,3 млн рублей в бюджет города.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Арена Университет» не смогла построить спортивный центр на улице 40 лет Победы в Ижевске. По решению суда организация обязана выплатить задолженность по арендной плате в размере 1,3 млн рублей в бюджет города, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

«Работы здесь так и не начаты, земельный участок не освоен», - говорится в сообщении.

Директор предприятия отметил, что организация готова погасить долг за аренду до конца 2018 года. В случае, если первый платеж не будет произведен своевременно, будет инициировано расторжение договора аренды.