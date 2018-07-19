Его хотят приурочить к 90-летию ВДВ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске через два года может появиться памятник десантникам. Установку планируют приурочить к 90-летию воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом журналистам рассказал руководитель регионального Союза десантников Алексей Лебедев.

Фамилии скульптора, художника и архитектора пока не названы.

Чтобы скульптура появилась, необходимо собрать пакет документов. Администрация Ижевска в ближайшее время планирует дать разрешение на проведение земельных работ.

Известно, что памятник будет разделен на две части. Левая будет отображать прошлое, вклад десантников в ход Великой Отечественной войны. Правая – настоящее и будущее. Объединит части стела с наименованиями дивизий, которые сформировались в период образования ВДВ.

Предположительно, памятник поставят недалеко от Дома пионеров.