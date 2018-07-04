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В Ижевске начнут эвакуировать мешающие ремонту дорог автомобили

11:15, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
11:15, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
314
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#эвакуаторы\n#ремонт
Фото: ИА "Сусанин"
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Соответствующий приказ подписали в управлении благоустройства и транспорта городской администрации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начнут эвакуировать мешающие ремонту дорог автомобили. Соответствующий приказ подписали в управлении благоустройства и транспорта городской администрации, сообщают в региональном офисе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Такое решение было принято властями столицы Удмуртии, так как припаркованные автомобили в некоторых случаях мешают производству работ. Теперь подрядчик по согласованию с регоинальным управлением ГИБДД и службой благоустройства и транспорта сможет самостоятельно устанавливать временные знаки «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена», а также «Работает эвакуатор» на участках ремонта.

В муниципалитете уверяют, что об установке знаков население будут информировать заранее – через средства массовой информации, а также в официальной группе проекта «Безопасные и качественные дороги» Вконтакте.

 «Как известно, ремонты в городе проходят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проект имеет очень жесткие временные рамки. А учитывая короткий дорожный сезон и большой объем работ по городу, подрядчики должны ловить каждый погожий день, а не тратить время, ожидая, когда объявятся владельцы припаркованных машин. Будем надеяться, что эта мера позволит нам решить проблему, с которой столкнулись дорожники», - прокомментировал нововведение министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

UPD: Первые знаки будут установлены уже сегодня вечером на ул. Щорса, а в ближайшее время они появятся на улицах Авангардная, Союзная, Карла Маркса и Молодежная. Чуть позже в июле дорожники приступят к ремонту улиц Труда, Т. Барамзиной, Пятой, Шестой, Седьмой Подлесных, Ломоносова и Сивкова, где также будут устанавливаться знаки.

Напомним, в 2018 году в Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 43 объекта, общей протяженностью 60,6 км. В настоящий момент работы ведутся на 19 улицах, на 5 объектах ремонт завершен.

11:15, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
314
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#эвакуаторы\n#ремонт

 

 

 


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